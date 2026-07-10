Пострадавшие от паводка на Кавказе получили более 2,7 млрд рублей

Пострадавшие от паводка на Кавказе получили более 2,7 млрд рублей Жителям Дагестана и Чечни выплатили свыше 2,7 млрд рублей после паводка

Общая сумма компенсаций, выплаченных гражданам, пострадавшим от масштабного паводка в Дагестане и Чечне, превысила 2,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Об этом стало известно после заседания правительственной комиссии, занимающейся вопросами ликвидации последствий ЧП в двух республиках.

Всего в двух пострадавших регионах выплаты получили 76 тыс. человек на сумму свыше 2,7 млрд рублей, — уточнили в пресс-службе.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что в 62 населенных пунктах Дагестана отсутствует электроснабжение из-за неблагоприятных погодных условий. Без света остались более 8,4 тыс. домовладений с населением порядка 36 тыс. человек.

До этого в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана заявили, что проливные дожди оставили без транспортного сообщения 60 населенных пунктов республики. Масштабные ливни повредили инфраструктуру, изолировав несколько сел и поселков. Наибольшее число изолированных сел зафиксировано в Чародинском районе — 30 населенных пунктов.