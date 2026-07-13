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13 июля 2026 в 16:12

Путин заявил, что Россию ждет победа

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Россию ждет победа, заявил президент РФ Владимир Путин, приехавший в понедельник в Национальный центр «Россия» на форум Народного фронта «Все для Победы!». По его словам, это произойдет «безусловно».

Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа, — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что русофобская часть коллективного Запада борется с Россией. По его словам, несмотря на это, страна добивается успехов и идет вперед.

Глава государства также отметил, что сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи. Во время встречи с активистами Народного фронта в Национальном центре «Россия» он заявил, что именно это качество движет нацию только вперед.

Кроме того, глава государства сообщил, что Общероссийский народный фронт за 15 лет работы полностью оправдал свое существование. Президент уточнил, что активисты ОНФ находятся в центре решения наиболее важных для страны вопросов и всегда работают на переднем крае возникающих проблем.

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