Русофобская часть коллективного Запада борется с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках форума «Все для Победы! Все для России!». По его словам, несмотря на это, страна добивается успехов и идет вперед.

Часто задаются вопросом — а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами — а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем Вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса, и идем вперед, — сказал глава государства.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации заявил, что НАТО и Европейский союз уже не скрывают своих агрессивных намерений против России. По его словам, он вновь вынужден обратиться к теме гибридной войны, которую указанные объединения ведут против РФ, поскольку его западные коллеги с каждым днем дают для этого все больше поводов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад стремится переписать историю и отменить российскую культуру. По ее мнению, такие действия направлены на то, чтобы лишить Россию исторической опоры. Захарова также отметила, что временами подобные попытки приносили результат. Однако, по ее словам, затем удавалось восстановить связь с историческим прошлым и вновь находить в нем силы.