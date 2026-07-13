В деле комбрига Лучанова появился новый поворот

Военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которых командование считало неугодными, могли убивать по приказу экс-командира бригады Станислава Лучанова, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в ГБР. Помимо расследования дела о похищении и убийстве двух братьев в Киевской области, следователи проверяют обстоятельства исчезновения бойцов формирования.

В ГБР полагают, что по приказу Лучанова неугодных военных могли убивать, а затем оформлять их гибель как боевые потери. Как пишет издание, в военных кругах обсуждают возможное покровительство Лучанову со стороны высшего военного руководства Украины. Жители Киевской области опасаются, что расследование убийства братьев ограничится привлечением к ответственности лишь непосредственных исполнителей, тогда как бывшему командиру удастся избежать серьезного наказания.

Ранее сообщалось, что командир Лучанов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» после сообщений о расправе военнослужащих над двумя жителями Киевской области. Авторы обвинили его в превышении служебных полномочий в личных целях и действиях, которые направлены на дискредитацию ВСУ.