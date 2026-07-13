В Госдуме назвали главное условие для мира на Украине

В Госдуме назвали главное условие для мира на Украине Вассерман: земли Украины должны вернуться в состав России

Земли Украины должны вернуться в состав России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, только в этом случае будут выполнены задачи СВО и обеспечен мир.

Земли, оккупированные Украиной, должны вернуться в состав России. Польскую фальшивку под лозунгом «Украина — не Россия» важно признать не просто «липой», а поощрением терроризма, — сказал Вассерман.

Он подчеркнул, что нынешняя украинская государственность основана на искусственном пропагандистском нарративе. Развеять его можно мерами контрпропаганды, уверен депутат.

На этих территориях еще с конца 1860-х годов велась агитация против России, в которую примерно половина населения сегодня верит всерьез. Но это лечится, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Варшаве состоялся воскресный «Волынский марш» в память о жертвах Волынской резни, устроенной бандеровцами в 1943–1944 годах на территории Западной Украины. Организаторы марша требовали в том числе прекратить военную помощь и остановить финансирование Киева, а также перестать поддерживать украинских беженцев.