Прорыв в ДНР, трагедия в Истре, Лазареву оставили без денег: что дальше

Прорыв в ДНР, трагедия в Истре, Лазареву оставили без денег: что дальше

Российские войска отбили контратаку ВСУ в окрестностях Святогорска, три мирных жителя погибли при атаке украинских беспилотников на Подмосковье, ФНС заблокировала счета телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

ВСУ провалили контратаку в районе Святогорска

Вооруженные силы России отбили контратаку ВСУ в окрестностях Святогорска в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин. По его словам, ситуация на фронте для российских бойцов значительно улучшается. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

«Проходит работа <...> в районе Святогорска, там тоже есть улучшение позиций наших подразделений. Противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, и ситуация достаточно ровная остается», — уточнил Пушилин.

Святогорск находится в 18 километрах к северу от Славянска. Между ними расположена трасса М-03, контроль над которой позволит лишить снабжения боевиков ВСУ в последней крупной агломерации в Донбассе.

Военнослужащий группировки войск «Запад» Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Помимо всего прочего, российские войска поразили места хранения и цеха сборки беспилотников ВСУ дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ. Атаку провели оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. ВС РФ также ударили по украинским объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. По данным ведомства, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных сил и иностранных наемников в 142 районах.

За сутки ВСУ потеряли более 1,4 тыс. солдат. Уточняется, что наибольшие потери противник понес в результате действий группировок войск «Юг» и «Центр».

«В зоне группировки „Север“ противник потерял более 200 солдат, в зоне группировки „Запад“ — свыше 220. В результате действий группировок „Юг“ и „Центр“ потери ВСУ составили до 175 и более 340 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 385 солдат в зоне группировки „Восток“ и до 95 военных — в зоне ответственности группировки „Днепр“», — сказано в сообщении.

Рой дронов обрушился на подмосковную Истру

Пять жилых домов оказались разрушены в результате атаки украинских беспилотников на подмосковную Истру, заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, три человека погибли, ведутся поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находится под завалами.

«Украинскими боевиками при помощи БПЛА самолетного типа были атакованы несколько районов Московской области. В поселке Пионерский муниципального округа Истра <...> разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли», — отметила Петренко.

Кроме того, в Солнечногорске после попадания дрона поврежден многоквартирный жилой дом, добавила она. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе, точное количество пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело о теракте.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Следователи и криминалисты СК России провели осмотры мест происшествий, ведется работа с очевидцами произошедшего и пострадавшими. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы», — резюмировала Петренко.

По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на 13 июля сбили в небе над Россией 342 украинских беспилотника. Атаке ВСУ с воздуха подверглись 15 регионов страны.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 12 июля до 08:00 мск 13 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, беспилотники были сбиты над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи. Также дроны были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

ФНС арестовала четыре банковских счета телеведущей-иноагента

У телеведущей Татьяны Лазаревой арестовали счета в России за неуплату налогов, сообщили источники. По их информации, ФНС заблокировала четыре банковских счета артистки. Уточняется, что она задолжала государству почти 48 тыс. рублей. Это неуплаченные налоговые отчисления за 2024 год. При этом к 2025 году на сумму долга начислили пени.

После начала СВО Лазарева переехала в Испанию. Спустя некоторое время она призналась, что столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. По словам знаменитости, сейчас одним из источников ее дохода оставались винные туры, которые она организовывала один-два раза в год для небольших групп.

Татьяна Лазарева Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

17 апреля 2024 года Генпрокуратура РФ организовала проверку в отношении Лазаревой после ее высказываний в поддержку ударов украинских беспилотников по российским городам. 13 июня того же года МВД объявило ее в розыск. 10 июля Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать Лазареву по делу об оправдании терроризма, в тот же день Замоскворецкий суд Москвы вынес решение об аресте.

24 декабря 2024 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актрису к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. А 7 октября 2025 года Пресненский суд Москвы заочно приговорил Лазареву к семи годам колонии общего режима по совокупности с предыдущим приговором по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

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