Три мирных жителя погибли при атаке беспилотников ВСУ на Подмосковье

Три мирных жителя погибли при атаке беспилотников ВСУ на Подмосковье СК России: три человека погибли в результате атаки ВСУ на подмосковную Истру

Пять жилых домов оказались разрушены в результате атаки украинских беспилотников на подмосковную Истру, заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в Telegram-канале. По ее словам, три человека погибли, ведутся поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находится под завалами.

Украинскими боевиками при помощи БПЛА самолетного типа были атакованы несколько районов Московской области. В поселке Пионерский муниципального округа Истра <...> разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли, — отметила Петренко.

Кроме того, в Солнечногорске после попадания дрона поврежден многоквартирный жилой дом, добавила она. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе, точное количество пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее ФСБ в ходе операции по срыву готовившихся атак БПЛА на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях изъяла у пособников украинских спецслужб 24 FPV-дрона. Все беспилотники были оснащены нейросетевыми модулями, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.