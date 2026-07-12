Хинштейн раскрыл число пострадавших при новой атаке ВСУ на Курщину Хинштейн сообщил о ранении двух женщин при атаке ВСУ

Две женщины пострадали в результате атак украинских беспилотников в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в МАКСе. Накануне FPV-дрон атаковал 42-летнюю жительницу села Крупец, у нее минно-взрывная травма и перелом лодыжки, а сегодня утром, 12 июля, в Рыльске была ранена 41-летняя женщина, получившая множественные осколочные повреждения ног.

Накануне 42-летняя местная жительница возвращалась домой в селе Крупец, когда ее атаковал FPV-дрон противника. У нее минно-взрывная травма, закрытый перелом лодыжки. Сегодня утром еще один дрон атаковал Рыльск. Ранена 41-летняя женщина. У нее серьезные множественные осколочные ранения ног, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по автобусной остановке на улице Комсомольской утром 12 июля погибла женщина. Еще четыре мирных жителя получили различные ранения.

Кроме того, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в результате атак украинских беспилотников на территорию региона один мирный житель погиб и еще 15 человек пострадали. По словам руководителя, всем раненым организована квалифицированная медицинская помощь.