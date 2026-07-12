Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в Петров день 12 июля Зампред ВРНС Иванов: в Петров день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом

В Петров день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он напомнил, что 12 июля православная церковь отмечает день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а в народной традиции этот день называли Петровым днем.

Считалось, что именно с Петрова дня лето входит в зенит и начинается убывание светового дня. В этот день было принято встречать рассвет ― «караулить солнце», умываться «петровой росой», которая, по поверью, дарует красоту и здоровье на весь год. Также накрывали богатые столы, так как заканчивался пост, и устраивали народные гулянья. При этом важно помнить, что в великий праздник не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, ссориться, сквернословить, заниматься рукоделием, а также брать или давать деньги в долг. Церковь не приветствует венчание в этот день, так как праздничные богослужения требуют сосредоточенного участия, ― сказал Иванов.

Он рассказал, что Петр был первым учеником Христа. Павел, напротив, сначала был жестоким гонителем христиан, но пережил чудесное обращение и стал одним из самых ревностных проповедников Евангелия, уточнил собеседник.

По преданию, оба апостола приняли мученическую смерть в Риме при императоре Нероне. В этот день Церковь почитает их вместе, подчеркивая, что их труды заложили фундамент христианства, а их послания до сих пор наставляют нас в вере. О чем же молятся святым апостолам Петру и Павлу? Петру, бывшему рыбаку, молятся о покровительстве в рыболовстве и морских путешествиях. Павлу, великому богослову, молятся об успехах в учебе, о вразумлении и о помощи в проповеди. Им обоим молятся об укреплении веры, о даровании твердости в исповедании Христа перед лицом мира, о помощи в духовных трудах и о защите от врагов видимых и невидимых. В день их памяти, который завершает Петров пост, верующие приходят в храмы на торжественную Божественную литургию, исповедуются и причащаются, ― резюмировал Иванов.

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