Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 12:50

Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в Петров день 12 июля

Зампред ВРНС Иванов: в Петров день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Петров день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он напомнил, что 12 июля православная церковь отмечает день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а в народной традиции этот день называли Петровым днем.

Считалось, что именно с Петрова дня лето входит в зенит и начинается убывание светового дня. В этот день было принято встречать рассвет ― «караулить солнце», умываться «петровой росой», которая, по поверью, дарует красоту и здоровье на весь год. Также накрывали богатые столы, так как заканчивался пост, и устраивали народные гулянья. При этом важно помнить, что в великий праздник не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, ссориться, сквернословить, заниматься рукоделием, а также брать или давать деньги в долг. Церковь не приветствует венчание в этот день, так как праздничные богослужения требуют сосредоточенного участия, ― сказал Иванов.

Он рассказал, что Петр был первым учеником Христа. Павел, напротив, сначала был жестоким гонителем христиан, но пережил чудесное обращение и стал одним из самых ревностных проповедников Евангелия, уточнил собеседник.

По преданию, оба апостола приняли мученическую смерть в Риме при императоре Нероне. В этот день Церковь почитает их вместе, подчеркивая, что их труды заложили фундамент христианства, а их послания до сих пор наставляют нас в вере. О чем же молятся святым апостолам Петру и Павлу? Петру, бывшему рыбаку, молятся о покровительстве в рыболовстве и морских путешествиях. Павлу, великому богослову, молятся об успехах в учебе, о вразумлении и о помощи в проповеди. Им обоим молятся об укреплении веры, о даровании твердости в исповедании Христа перед лицом мира, о помощи в духовных трудах и о защите от врагов видимых и невидимых. В день их памяти, который завершает Петров пост, верующие приходят в храмы на торжественную Божественную литургию, исповедуются и причащаются, ― резюмировал Иванов.

Ранее патриарх Кирилл во время службы в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря призвал россиян молиться о президенте России Владимире Путине ради сохранения страны. Глава РПЦ также напомнил, что в советское время в стране боролись с любыми проявлениями религиозности.

Общество
Россия
православные
молитвы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе подсчитали, когда Украина сможет производить ракеты для Patriot
Звезда «Дома-2» обвинила бывшего в краже 3 млн рублей
Власти рассказали о состоянии пострадавшего от атаки ВСУ дома
Удары по парому и судам в Черноморске попали на видео
Политолог ответил, изменится ли курс Франции по отношению к ЕС при Ле Пен
Известная авиакомпания выполнила условие конкурента после проигранного пари
Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
Синоптик рассказал, где в России выпала месячная норма осадков
Новая атака ВСУ на Белгородскую область обернулась трагедией
Власти Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Российские военные уничтожили сухогруз, паром и сейнер в порту Черноморска
Стало известно, кого могут сделать крайним за конфликт с Ираном
Ле Пен назвала главный риск для Франции
Удары по Украине сегодня, 12 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Зеленский опечалился новостью о смерти сенатора Грэма
Ревнивая москвичка с заточенными зубами откусила мужу «агрегат»
Непогода внесла коррективы в движение электричек в Ленобласти
В России обсуждают маркировку клиник и магазинов
Мусоровоз насмерть переехал четырехлетнего ребенка
Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в Петров день 12 июля
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.