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12 июля 2026 в 13:03

Непогода внесла коррективы в движение электричек в Ленобласти

Восемь электричек задерживаются из-за непогоды в Ленинградской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Восемь пригородных поездов задерживаются на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги из-за последствий прохождения грозового фронта и ливневых дождей в Ленинградской области, сообщила ОЖД в своем Telegram-канале. По данным ведомства, затруднения возникли 12 июля на станции Кирпичный Завод. Максимальное время задержки не превышает 30 минут.

Сегодня, 12 июля, в связи с последствиями прохождения грозового фронта и ливневого дождя на станции Кирпичный Завод Ленинградской области в пути следования задерживаются 8 пригородных поездов Финляндского направления Октябрьской железной дороги, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Красноярской железной дороги сообщила, что в регионе ожидалась задержка двух пассажирских поездов из-за схода 12 грузовых вагонов. Инцидент произошел на однопутном перегоне Путевой пост 570 км — Кошурниково, при этом пострадавших и угрозы экологии не было. В результате происшествия была повреждена опора контактной сети.

Кроме того, пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что на фоне перекрытия Крымского моста задерживались 11 поездов «Таврия». Отмечалось, что два поезда, следовавших из Крыма, должны были прибыть позже запланированного времени.

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