Новая атака ВСУ на Белгородскую область обернулась трагедией Удар ВСУ по Белгородской области унес жизнь мирного жителя

В результате атак ВСУ на территорию Белгородской области погиб мирный житель, еще три человека получили ранения, сообщили в оперативном штабе региона в МАКСе. Подробности произошедшего и информация о характере полученных пострадавшими травм еще уточняются.

Очередные удары со стороны ВСУ. Один мирный житель погиб, еще трое получили ранения, — отмечается в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в Старобешевском муниципальном округе пострадали девять человек. По его словам, автобус следовал по маршруту Новый Свет — Донецк. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Между тем в Белгородском округе украинский беспилотник нанес удар по автомобилю «Газель». В результате атаки в поселке Политотдельский пострадал мужчина. После произошедшего он самостоятельно добрался до приемного отделения Октябрьской районной больницы, где ему диагностировали акубаротравму. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, после чего его отпустили домой.