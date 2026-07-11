Мужчина получил травму при атаке дрона на автомобиль Мужчина получил травму при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

В Белгородском округе украинский беспилотник нанес прицельный удар по автомобилю «Газель», сообщил оперативный штаб региона в МАКСе. В результате инцидента в поселке Политотдельский пострадал мужчина, который после атаки смог самостоятельно добраться до приемного отделения Октябрьской районной больницы.

Врачи диагностировали у него акубаротравму и оперативно провели все необходимые процедуры. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Ранее в Рыльске Курской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль был ранен 39-летний мужчина. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и осколочное ранение головы и руки.

До этого губернатор Глеб Никитин заявил, что один мирный житель погиб и четверо пострадали при атаке Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников на Нижегородскую область. Он уточнил, что один из пострадавших был помещен в медицинское учреждение.