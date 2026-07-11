Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 15:14

Мужчина получил травму при атаке дрона на автомобиль

Мужчина получил травму при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Белгородском округе украинский беспилотник нанес прицельный удар по автомобилю «Газель», сообщил оперативный штаб региона в МАКСе. В результате инцидента в поселке Политотдельский пострадал мужчина, который после атаки смог самостоятельно добраться до приемного отделения Октябрьской районной больницы.

Врачи диагностировали у него акубаротравму и оперативно провели все необходимые процедуры. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Ранее в Рыльске Курской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль был ранен 39-летний мужчина. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и осколочное ранение головы и руки.

До этого губернатор Глеб Никитин заявил, что один мирный житель погиб и четверо пострадали при атаке Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников на Нижегородскую область. Он уточнил, что один из пострадавших был помещен в медицинское учреждение.

Регионы
Белгородская область
атаки ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Норвегию обвинили в демилитаризации Шпицбергена
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
В России могут сделать 1 сентября выходным днем для родителей
Стало известно о секретном заводе в Германии, производящем дроны для ВСУ
Порты в огне, Зеленский молит о помощи: новости СВО к вечеру 11 июля
Администрация Трампа объявила охоту на ведьм после репортажа NYT о самолете
Скалони ответил на обвинения в судейской помощи Аргентине на ЧМ
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.