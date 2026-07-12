Российские военные уничтожили сухогруз, паром и сейнер в порту Черноморска

Российские военнослужащие уничтожили сухогруз в порту Черноморска Одесской области, сообщает Министерство обороны в мессенджере МАКС. Также были поражены паром и сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера.

В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне нанесены удары <...> по сухогрузу в порту «Черноморск». Цель поражена, — сказано в сообщении.

Атака был совершена с целью снижения возможностей по транспортировке военной техники ВСУ. Все удары были нанесены с помощью БПЛА-К «Герань-4 Сикер».

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки сбили 585 вражеских беспилотников над регионами страны. Кроме того, было уничтожено 11 управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины.

Ранее врио губернатора Александр Шуваев отметил, что ВСУ за минувшие сутки запустили 111 дронов в направлении Белгородской области. По его словам, в результате атаки погиб один мирный житель и еще семь получили ранения.