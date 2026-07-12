Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 13:19

Российские военные уничтожили сухогруз, паром и сейнер в порту Черноморска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военнослужащие уничтожили сухогруз в порту Черноморска Одесской области, сообщает Министерство обороны в мессенджере МАКС. Также были поражены паром и сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера.

В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне нанесены удары <...> по сухогрузу в порту «Черноморск». Цель поражена, — сказано в сообщении.

Атака был совершена с целью снижения возможностей по транспортировке военной техники ВСУ. Все удары были нанесены с помощью БПЛА-К «Герань-4 Сикер».

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки сбили 585 вражеских беспилотников над регионами страны. Кроме того, было уничтожено 11 управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины.

Ранее врио губернатора Александр Шуваев отметил, что ВСУ за минувшие сутки запустили 111 дронов в направлении Белгородской области. По его словам, в результате атаки погиб один мирный житель и еще семь получили ранения.

Регионы
ВСУ
СВО
удары
ВС РФ
порты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти рассказали о состоянии пострадавшего от атаки ВСУ дома
Удары по парому и судам в Черноморске попали на видео
Политолог ответил, изменится ли курс Франции по отношению к ЕС при Ле Пен
Известная авиакомпания поставила себе логотип конкурента после матча ЧМ
Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
Синоптик рассказал, где в России выпала месячная норма осадков
Новая атака ВСУ на Белгородскую область обернулась трагедией
Власти Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Российские военные уничтожили сухогруз в порту Черноморска
Стало известно, кого могут сделать крайним за конфликт с Ираном
Ле Пен назвала главный риск для Франции
Удары по Украине сегодня, 12 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Зеленский опечалился новостью о смерти сенатора Грэма
Ревнивая москвичка с заточенными зубами откусила мужу «агрегат»
Непогода внесла коррективы в движение электричек в Ленобласти
В России обсуждают маркировку клиник и магазинов
Мусоровоз насмерть переехал четырехлетнего ребенка
Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в Петров день 12 июля
Израиль заявил о возможной самостоятельной операции против Ирана
Смерть экс-эмира погрузила Катар в траур на четыре дня
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.