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12 июля 2026 в 14:06

Из Невы достали автомобиль после падения с набережной

Спасатели вытащили автомобиль из реки в Санкт-Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спасатели извлекли легковой автомобиль из Невы в районе дома 17 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу в Telegram-канале. Машина оказалась в воде накануне поздним вечером после того, как съехала со спуска с набережной.

Водитель автомобиля, женщина, смогла самостоятельно выбраться на берег с помощью очевидцев. От госпитализации она отказалась. Автомобиль достали из реки сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга с помощью автокрана.

Ранее сообщалось, что водители столкнулись с затоплением участка Серовского тракта между Нижним Тагилом и Екатеринбургом после сильных ливней. Некоторые автомобили получили гидроудар при попытке преодолеть воду, это оборачивается дорогостоящим ремонтом двигателя.

До этого в китайском городе Чжанцзякоу произошло обрушение участка дороги, в результате которого один человек погиб и двое получили травмы. Вместе с частью дорожного полотна вниз упали три автомобиля и находившиеся рядом люди. Причины происшествия устанавливаются.

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