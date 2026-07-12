Дорога «поглотила» в себя три машины с людьми

Дорога «поглотила» в себя три машины с людьми Участок дороги обрушился вместе с тремя автомобилями в Китае

В китайском городе Чжанцзякоу обрушился участок дороги вместе с тремя автомобилями и находившимися рядом людьми, сообщили очевидцы в соцсети X. Один человек погиб, двое получили травмы.

Пострадавшим пришлось балансировать на обломках асфальта и поврежденном автомобиле, которые удерживались на трубе. Причины обрушения в настоящее время устанавливаются.

Кроме того, на 43-м километре дороги Буйнакск — Гимры — Чирката в Дагестане на проезжую часть обрушились фрагменты скалы. Водителям рекомендовали объезжать опасный участок по маршруту Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост. Для расчистки дороги направили фронтальный погрузчик.

Также в Черновицкой области на западе Украины деревянный мост через реку обрушился в тот момент, когда по нему проходила группа детей. Пострадавших доставили в больницу. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в селе Виженка. Несколько детей получили травмы и были госпитализированы.

Ранее в Перми на ребенка в подъезде жилого комплекса «Экопарк Сосновый» обрушилась керамогранитная плитка. Девочка избежала серьезных травм. В управляющей компании, обслуживающей дом на улице Борцов Революции, заявили, что узнали о произошедшем уже после случившегося и пока не могут назвать причину обрушения.