Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 12 июля: где можно заправиться

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 12 июля: где можно заправиться

В Севастополе сегодня, 12 июля, топливо в свободной продаже будет доступно на шести АЗС «АТАН», заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Можно ли купить бензин в Севастополе 12 июля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что 12 июля с 10:00 по мск на шести АЗС «АТАН» можно будет свободно заправить 20 литров бензина.

«Топливо будет доступно на АЗС 60 Качинское шоссе, 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra), АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)»,— заявил он.

Развожаев уточнил, что в регионе доступна заправка топлива по QR-кодам.

«Важно. Заправиться по QR-коду можно будет завтра с 09:00 до 21:00. Если вы сегодня подавали заявку (но код не получили), то завтра ее подавать не надо — она уже в базе. И с каждым днем ваш шанс получить код увеличивается. Если взяли код, но не заправились, то наоборот — уменьшается шанс получить код. Это сделано для того, чтобы возможность заправки получали те, кому это действительно надо. Когда вы берете код и не используете, это значит, что вы лишаете кого-то возможности заправиться в этот день», — объяснил он.

Развожаев добавил, что на четырех АЗС по QR-коду можно будет заправить 40 литров.

«АЗС Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1 и Таврида-2. По QR-коду можно будет заправить только машину, отпуск топлива в канистры запрещен», — резюмировал он.

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 12 июля

Свободная продажа топлива в Крыму в воскресенье организована на 81 автозаправочной станции, следует из данных Минтопэнерго республики.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что президент России Владимир Путин одобрил выделение субсидий региону на закупку топлива.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В ходе совещания с членами правительства Российской Федерации под руководством президента России Владимира Владимировича Путина доложил о текущей ситуации на топливном рынке Республики Крым. Президент поддержал нашу с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым просьбу о выделении Республике Крым и городу Севастополю субсидии на закупку топлива, благодаря чему удастся контролировать ценообразование в регионе, и дал соответствующее поручение правительству РФ», — отмечал он.

Глава администрации города Феодосии Владимир Ким рассказал, что на семи АЗС «АТАН» будет доступно топливо в свободной продаже.

«На АЗС „АТАН“ с 10:00 топливо будет доступно в пгт Приморский, Керченское шоссе, 86/88 — ДТ Ultra, г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — АИ-95 Ultra, г. Феодосия, Керченское шоссе, 27/Д — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra, г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б — ДТ Ultra, г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 150 — ДТ Ultra, г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 — ДТ Ultra, Феодосия, Керченское шоссе, 23 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra. Напоминаю об ограничениях: не более 20 литров на одно транспортное средство; заправка в канистры запрещена», — добавил он.

В Министерстве топлива и энергетики Республики Крым рекомендуют следить за поступлением бензина на онлайн-карте наличия топлива на АЗС.

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