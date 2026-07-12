Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 12 июля: где можно заправиться

В Севастополе сегодня, 12 июля, топливо в свободной продаже будет доступно на шести АЗС «АТАН», заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?
Можно ли купить бензин в Севастополе 12 июля
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что 12 июля с 10:00 по мск на шести АЗС «АТАН» можно будет свободно заправить 20 литров бензина.
«Топливо будет доступно на АЗС 60 Качинское шоссе, 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra), АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)»,— заявил он.
Развожаев уточнил, что в регионе доступна заправка топлива по QR-кодам.
«Важно. Заправиться по QR-коду можно будет завтра с 09:00 до 21:00. Если вы сегодня подавали заявку (но код не получили), то завтра ее подавать не надо — она уже в базе. И с каждым днем ваш шанс получить код увеличивается. Если взяли код, но не заправились, то наоборот — уменьшается шанс получить код. Это сделано для того, чтобы возможность заправки получали те, кому это действительно надо. Когда вы берете код и не используете, это значит, что вы лишаете кого-то возможности заправиться в этот день», — объяснил он.
Развожаев добавил, что на четырех АЗС по QR-коду можно будет заправить 40 литров.
«АЗС Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1 и Таврида-2. По QR-коду можно будет заправить только машину, отпуск топлива в канистры запрещен», — резюмировал он.
Что известно о ситуации с топливом в Крыму 12 июля
Свободная продажа топлива в Крыму в воскресенье организована на 81 автозаправочной станции, следует из данных Минтопэнерго республики.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что президент России Владимир Путин одобрил выделение субсидий региону на закупку топлива.
«В ходе совещания с членами правительства Российской Федерации под руководством президента России Владимира Владимировича Путина доложил о текущей ситуации на топливном рынке Республики Крым. Президент поддержал нашу с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым просьбу о выделении Республике Крым и городу Севастополю субсидии на закупку топлива, благодаря чему удастся контролировать ценообразование в регионе, и дал соответствующее поручение правительству РФ», — отмечал он.
Глава администрации города Феодосии Владимир Ким рассказал, что на семи АЗС «АТАН» будет доступно топливо в свободной продаже.
«На АЗС „АТАН“ с 10:00 топливо будет доступно в пгт Приморский, Керченское шоссе, 86/88 — ДТ Ultra, г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — АИ-95 Ultra, г. Феодосия, Керченское шоссе, 27/Д — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra, г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б — ДТ Ultra, г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 150 — ДТ Ultra, г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 — ДТ Ultra, Феодосия, Керченское шоссе, 23 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra. Напоминаю об ограничениях: не более 20 литров на одно транспортное средство; заправка в канистры запрещена», — добавил он.
В Министерстве топлива и энергетики Республики Крым рекомендуют следить за поступлением бензина на онлайн-карте наличия топлива на АЗС.
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