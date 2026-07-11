Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 11 июля: где и как заправиться

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 11 июля: где и как заправиться

В Севастополе сегодня, 11 июля, топливо в свободной продаже будет доступно на девяти АЗС «АТАН», заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Можно ли купить бензин в Севастополе 11 июля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что 11 июля с 10:00 по мск на девяти АЗС «АТАН» можно будет свободно заправить 20 литров бензина.

«Топливо будет доступно на АЗС 60, Качинское шоссе, 2 (АИ-95 Ultra), АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra), АЗС 68, ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra), АЗС 81, ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 82, Камышовое шоссе, 7в (ДТ Ultra), АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra), АЗС 166, Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra), АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra), АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а (ДТ Ultra)», — заявил он.

Развожаев уточнил, что также доступна заправка топлива по QR-кодам, которые были разосланы накануне вечером.

«Если вы сегодня подавали заявку (но код не получили), то завтра ее подавать не надо — она уже в базе. И с каждым днем ваш шанс получить код увеличивается. Если взяли код, но не заправились, то наоборот — уменьшается шанс получить код. Это сделано для того, чтобы возможность заправки получали те, кому это действительно надо. Когда вы берете код и не используете, это значит, что вы лишаете кого-то возможности заправиться в этот день», — добавил он.

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 11 июля

Продажа топлива в Крыму возобновлена на 99 автозаправочных станциях, сообщили в Минтопэнерго республики.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что ситуация с поставками топлива в регион остается напряженной и сохранится на некоторое время.

«В определенные дни топлива в свободной продаже не будет. Вместе с федеральным центром держим эту проблему на контроле и работаем над ее решением, о чем регулярно докладываю президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Глава государства в курсе существующих трудностей и всегда оказывает нам поддержку», — отмечал он.

Глава администрации города Судака Кирилл Чебышев сообщил, что 11 июля с 11:00 на АЗС «АТАН» по Восточному шоссе, 2, продолжится заправка автомобилей по спискам, которые были сформированы ранее.

«К заправке будет доступен бензин марки АИ-95 Ultra в объеме 20 литров непосредственно в бак автомобиля. Также на АЗС „ТЭС“ по улице Феодосийское шоссе, 12а, с 10:00 к свободной продаже будет доступен бензин марки АИ-95 в объеме 20 литров непосредственно в бак автомобиля. Планируемая выдача — до 200 транспортных средств», — пояснил он.

Глава администрации города Феодосии Владимир Ким рассказал, что на нескольких АЗС «АТАН» будет доступно топливо в свободной продаже.

«На АЗС „АТАН“ с 10:00 топливо будет доступно в пгт Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 — АИ-95 Ultra, г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — АИ-95 Ultra, г. Феодосия, Керченское шоссе, 18б — ДТ Ultra, г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2б — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra, г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 150 — ДТ Ultra, г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 — ДТ Ultra, г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 — А-95 Ultra, ДТ Ultra. Напоминаю об ограничениях: не более 20 литров на одно транспортное средство; заправка в канистры запрещена», — добавил он.

В Министерстве топлива и энергетики Республики Крым рекомендуют следить за поступлением бензина на онлайн-карте наличия топлива на АЗС.

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