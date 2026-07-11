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11 июля 2026 в 11:16

В Крыму снова появилось топливо

В Крыму открылась продажа топлива на 99 АЗС

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
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Продажа топлива в Крыму возобновлена на 99 автозаправочных станциях, сообщили в Минтопэнерго республики. Днем ранее, в пятницу, 10 июля, топливо в свободной продаже было доступно на 90 АЗС региона.

В Севастополе в субботу заправиться можно на девяти АЗС сети «Атан». Кроме того, в городе продолжается отпуск топлива по QR-кодам, выданным накануне.

Ранее вице-премьер России Александр Новак подтвердил наличие дефицита топлива на внутреннем рынке. Он отметил, что нефтеперерабатывающие предприятия частично приостанавливают свою работу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что в Иркутской области рассматривают возможность внедрения системы электронных очередей на автозаправочных станциях. Совместно с местными ИТ-разработчиками тестируются несколько вариантов платформ. Это позволит автомобилистам заранее бронировать время для получения топлива.

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