Новая волна атаки на Москву закончилась уничтожением дронов ВСУ Собянин: на подлете к Москве сбили еще семь беспилотников

Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил он.

Позже градоначальник добавил, что силы ПВО уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Согласно его публикации, на данный момент сотрудники профильных служб работают на месте в радиусе падения обломков беспилотников.

Ранее стало известно, что попытка атаки украинских беспилотников на Москву в ночь с 6 на 7 июля стала крупнейшей за последние два года. Об этом свидетельствуют подсчеты, основанные на данных главы столицы. По информации Собянина, с вечера 6 июля до 06:00 мск 7 июля в направлении Московского региона было запущено более 430 беспилотников Вооруженных сил Украины. Большая часть из них была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.