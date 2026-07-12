Власти рассказали о состоянии пострадавшего от атаки ВСУ дома Жители поврежденного при атаке БПЛА дома в Щекино вернулись в квартиры

Жильцы многоквартирного дома в Щекино Тульской области, поврежденного в ходе атаки беспилотника, вернулись в свои квартиры, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в МАКСе. По его данным, атака произошла утром 12 июля. Тогда же муниципальная администрация развернула пункт временного размещения.

Все жители, за исключением жильцов поврежденной квартиры, уже вернулись в свое жилье, — проинформировал руководитель.

По результатам работы оперативных служб было установлено, что пострадали только кровля и потолочное перекрытие в одной из квартир. Водоснабжение и электроснабжение в доме уже восстановлены, подача газа будет возобновлена после прохождения соответствующей проверки. Восстановительные работы на кровле и ремонт поврежденной квартиры планируется начать в самые короткие сроки.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником гражданский автомобиль в районе населенного пункта Граково Купянского района. Водитель успел покинуть машину до удара. Благодаря этому он не пострадал.