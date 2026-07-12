Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 13:45

Власти рассказали о состоянии пострадавшего от атаки ВСУ дома

Жители поврежденного при атаке БПЛА дома в Щекино вернулись в квартиры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жильцы многоквартирного дома в Щекино Тульской области, поврежденного в ходе атаки беспилотника, вернулись в свои квартиры, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в МАКСе. По его данным, атака произошла утром 12 июля. Тогда же муниципальная администрация развернула пункт временного размещения.

Все жители, за исключением жильцов поврежденной квартиры, уже вернулись в свое жилье, — проинформировал руководитель.

По результатам работы оперативных служб было установлено, что пострадали только кровля и потолочное перекрытие в одной из квартир. Водоснабжение и электроснабжение в доме уже восстановлены, подача газа будет возобновлена после прохождения соответствующей проверки. Восстановительные работы на кровле и ремонт поврежденной квартиры планируется начать в самые короткие сроки.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником гражданский автомобиль в районе населенного пункта Граково Купянского района. Водитель успел покинуть машину до удара. Благодаря этому он не пострадал.

Регионы
Тульская область
ВСУ
повреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели вытащили двух человек из искореженной машины в Ленобласти
Международные организации обвинили в «слепоте» из-за Энегодара
ВСУ без Starlink и признания Залужного: новости СВО к вечеру 12 июля
Приз для Иракли, новые фильмы, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин
Четверо погибли при ударе БПЛА в Энергодаре
В ГД ответили, могут ли самозанятые претендовать на оплачиваемый больничный
Известная блогерша намекнула на замужество
Мужчину поймали на подпольной продаже бензина в российском регионе
Сотни человек эвакуировали из-за угрозы теракта в европейской стране
В ВС России раскрыли, почему «Бандероль» приходит по назначению
Врач раскрыл, что делать при ожоге медузы
В ЦИК раскрыли последние данные о подаче заявок на выборы в ГД
Силы ПВО сбили еще два дрона на подлете к Москве
Лондон, «Слова пацана», мнение об СВО: как живет актер Самойленко-младший
Водолазы нашли тело третьего мужчины, пропавшего после опрокидывания лодки
Назван истинный мотив Зеленского сменить кабмин Украины
Японский эксперт перечислила способы защиты кошек от стресса
Экс-нардеп ответил, кто может занять пост премьер-министра после Свириденко
Близкий к «кошельку» Зеленского чиновник может стать премьером Украины
Зеленский опубликовал фото с возможным кандидатом в премьеры Украины
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.