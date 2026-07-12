Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником гражданский автомобиль в районе населенного пункта Граково Купянского района, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. Водитель успел покинуть машину до удара.

Вооруженные формирования Украины, применяя БПЛА, атаковали гражданский автомобиль недалеко от населенного пункта Граково Купянского района. Водитель успел покинуть транспортное средство перед ударом. В результате атаки боевиков киевского режима автомобиль был полностью уничтожен, — говорится в сообщении.

Ранее в оперативном штабе Белгородской области сообщили, что умер ребенок, пострадавший при атаке украинского беспилотника. Мальчик получил тяжелые осколочные ранения и был госпитализирован в критическом состоянии.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 349 украинских беспилотников. БПЛА противника сбивались над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.