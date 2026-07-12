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12 июля 2026 в 09:11

«Боролись до последнего»: умер ребенок, раненный при ударе БПЛА

В Грайвороне погиб 13-летний мальчик после удара дрона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Грайвороне Белгородской области умер 13-летний мальчик, пострадавший при атаке украинского беспилотника, сообщили в оперативном штабе региона в мессенджере МАКС. Подросток получил тяжелые осколочные ранения и был госпитализирован в критическом состоянии.

В детской областной клинической больнице скончался ребенок, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворон. 13-летний мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что в результате атаки беспилотников на область погиб один человек, еще трое получили ранения, в том числе ребенок. Все пострадавшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино в результате отражения атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

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