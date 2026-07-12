Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 13:08

Удары по Украине сегодня, 12 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России 12 июля нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 12 июля

ВС РФ в ночь на 12 июля нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Днепропетровске ночной удар пришелся по некоему „пищевому предприятию“. Атакованы объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины. В Полтавской области в результате атаки загорелся один из промышленных объектов. В Кривом Роге дважды за утро было атаковано промышленное предприятие, после второго удара начался пожар. Наносятся удары по целям в Запорожье. После ударов „Гераней“ в Киевском районе Харькова начался пожар, БПЛА также нанесли удары по Балаклее в Харьковской области», — отметил он.

За прошедшую ночь российские войска провели очередную масштабную ракетно-дроновую атаку на портовую инфраструктуру Ильичевска в Одесской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

Су-34 Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Всего, по поступившим данным, было использовано около 15 ракет: 13 крылатых Х-59/69 и две противорадиолокационные Х-31П. Запуски шли в два этапа с самолетов Су-34 и Су-57 при поддержке Су-35. В атаке также участвовали „Герани-2/3/4“. Две Х-31П поразили цели в районе Дачного, а пять-шесть крылатых ракет Х-59/69 ушли по портовой инфраструктуре Ильичевска», — рассказал он.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 12 июля ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

«В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины», — добавили в российском военном ведомстве.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 12 июля: последние новости, завод в Купянске

Умер Линдси Грэм: что известно, кто он такой, поездки в Киев и критика РФ

Почему не работает Telegram сегодня, 12 июля: замедление, заблокируют ли

Мир
новости
ВС РФ
ВСУ
удары
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ряд стран НАТО отказались предоставлять военную помощь Украине
На Западе подсчитали, когда Украина сможет производить ракеты для Patriot
Звезда «Дома-2» обвинила бывшего в краже 3 млн рублей
Власти рассказали о состоянии пострадавшего от атаки ВСУ дома
Удары по парому и судам в Черноморске попали на видео
Политолог ответил, изменится ли курс Франции по отношению к ЕС при Ле Пен
Известная авиакомпания выполнила условие конкурента после проигранного пари
Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
В Госдуме объяснили, за какие услуги ЖКХ можно не платить летом
Синоптик рассказал, где в России выпала месячная норма осадков
Новая атака ВСУ на Белгородскую область обернулась трагедией
Власти Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Российские военные уничтожили сухогруз, паром и сейнер в порту Черноморска
Стало известно, кого могут сделать крайним за конфликт с Ираном
Ле Пен назвала главный риск для Франции
Удары по Украине сегодня, 12 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Зеленский опечалился новостью о смерти сенатора Грэма
Ревнивая москвичка с заточенными зубами откусила мужу «агрегат»
Непогода внесла коррективы в движение электричек в Ленобласти
В России обсуждают маркировку клиник и магазинов
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.