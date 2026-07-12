Удары по Украине сегодня, 12 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 12 июля нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 12 июля

ВС РФ в ночь на 12 июля нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Днепропетровске ночной удар пришелся по некоему „пищевому предприятию“. Атакованы объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины. В Полтавской области в результате атаки загорелся один из промышленных объектов. В Кривом Роге дважды за утро было атаковано промышленное предприятие, после второго удара начался пожар. Наносятся удары по целям в Запорожье. После ударов „Гераней“ в Киевском районе Харькова начался пожар, БПЛА также нанесли удары по Балаклее в Харьковской области», — отметил он.

За прошедшую ночь российские войска провели очередную масштабную ракетно-дроновую атаку на портовую инфраструктуру Ильичевска в Одесской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Всего, по поступившим данным, было использовано около 15 ракет: 13 крылатых Х-59/69 и две противорадиолокационные Х-31П. Запуски шли в два этапа с самолетов Су-34 и Су-57 при поддержке Су-35. В атаке также участвовали „Герани-2/3/4“. Две Х-31П поразили цели в районе Дачного, а пять-шесть крылатых ракет Х-59/69 ушли по портовой инфраструктуре Ильичевска», — рассказал он.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 12 июля ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

«В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины», — добавили в российском военном ведомстве.

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