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12 июля 2026 в 12:06

Волоховское, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 12 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 12 июля? Что происходит у Андреевки, Брусовки, Василевки, Волчанска, Волоховского, Константиновки, Казачьей Лопани, Красного Лимана, Липцев, Лосевки, Малиновки, Масляковки, Рай-Александровки, Северска, Харькова, Шевченко, Часова Яра и Ямполя?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС России продвигаются в районе Шевченко, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«В Константиновке продолжается зачистка в северных районах города, а также в районе Осыково и севернее Долгой Балки. Есть продвижение вдоль трассы на Дружковку. На Краснолиманском направлении продолжаются столкновения восточнее Щурово и в самом населенном пункте. Идут бои в районе Тихоновки. ВС РФ занимают новые позиции южнее населенного пункта Васютинское. Харьковский фронт. На Волчанском направлении войска РФ продвигаются на нескольких участках. Идут бои в Волоховском и Юрченково, а также в лесных массивах в районе Волчанска. Сообщается, что ВС РФ вошли в Белый Колодезь», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Белого Колодезя, Бакшеевки, Лозовой, Устиновки, Анискино, Водяного, Слатино и Харькова, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. За сутки российские войска продвинулись до 400 метров. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на одиннадцати участках до 600 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Волоховское, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. В поселке Белый Колодезь существенные потери понесли украинские пограничники. В лесном массиве около Избицкого ВСУ штурмовыми группами из числа бывших заключенных, мобилизованных в 72 ОМБр, предприняли попытку контратаки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские бойцы были ликвидированы, утраты позиций не допущено», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Рыбарь»

На Славянском направлении российские подразделения продолжают наступление на южном фланге, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

«Бои идут в Тихоновке и на подступах к Васютинскому у канала Северский Донец — Донбасс. От этих районов до Краматорска по прямой остается менее 15 километров. По мере приближения линии фронта к городу в Сети все чаще появляются кадры ударов по транспорту противника, также фиксируются поражения объектов инфраструктуры, включая АЗС. На Североукраинском направлении подразделения группировки войск „Север“ взяли под контроль Бачевск. Населенный пункт расположен в Сумской области, в нескольких километрах от границы с Брянской областью. Бои на участке вели штурмовые подразделения 349 мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии. Сейчас российские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, оборудуют позиции и готовятся к возможным контратакам ВСУ», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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