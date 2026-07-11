Малиновка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 11 июля? Что происходит у Андреевки, Брусовки, Василевки, Волчанска, Волоховского, Константиновки, Казачьей Лопани, Красного Лимана, Липцов, Лосевки, Малиновки, Масляковки, Рай-Александровки, Северска, Харькова, Часова Яра и Ямполя?

WarGonzo

На Добропольском направлении ВС РФ продвигаются в районе Новоалександровки в сторону села Доброполье, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Продолжаются бои за Белицкое и Новый Донбасс. На Константиновском направлении войска РФ обходят позиции противника в Осыково с западной стороны, есть продвижение в Николайполье. На правом фланге бои идут в районе Часова Яра и Веролюбовки. В самой Константиновке ВС РФ занимают новые позиции на северной окраине города. В Красном Лимане ВС РФ производят зачистку домов и подвальных помещений. Западнее войска РФ наступают к востоку от Щурово и выходят к реке Северский Донец. Есть продвижение юго-восточнее Брусовки. На Северском участке ВС РФ отражают контратаки противника в районе Малиновки и Тихоновки, ведут бои в Ореховатке. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ продолжают расширять зону безопасности. Есть продвижение южнее Волоховки. Идут бои в населенных пунктах Волоховское, Юрченково и Белый Колодезь», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Белого Колодезя, Захаровки, Ивашкино, Анискино, Зарубинки, Богодухова, Ольховатки и Харькова, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. За сутки российские войска продвинулись до 900 метров. В ходе наступательных действий наши штурмовики взяли в плен пятерых солдат ВСУ. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на 16 участках до 900 метров. Стрелковые бои идут в селах Волоховское, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Константиновском направлении высокая интенсивность боев на флангах, и в городе ВС РФ продолжают вести зачистку, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Днепропетровской области подразделения группы войск „Восток“ овладели опорными пунктами в районе Новоскелеватого и Писанцев. ВСУ стараются оставить в лесополосах и посадках малые группы, которые мешают зачистке, вынуждают повторно проверять одни и те же места и тормозят подтягивание сил. На Харьковском направлении ВС РФ ведут наступательные действия в поселке Казачья Лопань. На Волчанском участке стрелковые бои идут в селах Волоховское, Юрченково, поселке Белый Колодезь», — отметили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где сбои в России

Почему не работает Telegram сегодня, 11 июля: замедление, заблокируют ли

Магнитные бури сегодня, 11 июля: что завтра, скачки давления, боли, стресс