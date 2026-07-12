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12 июля 2026 в 12:56

Мусоровоз насмерть переехал четырехлетнего ребенка

Четырехлетняя девочка погибла после наезда КамАЗа в Нижнем Тагиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Нижнем Тагиле четырехлетняя девочка погибла после наезда мусоровоза, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области в мессенджере Telegram. По данным ведомства, ребенок ехал на велосипеде без сопровождения взрослых.

55-летний водитель мусоровоза КамАЗ двигался по улице Лисогорской в прямом направлении. В это время на проезжей части без сопровождения взрослых находилась четырехлетняя девочка, управлявшая велосипедом. Ребенок упал с велосипеда справа по ходу движения транспортного средства и не успел подняться. Водитель мусоровоза совершил наезд на девочку передними колесами. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и проводят проверку. В ведомстве призвали родителей не оставлять малолетних детей без присмотра вблизи проезжей части и напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и повышенную осторожность в жилых зонах.

Ранее сообщалось, что в Тверской области семилетний мальчик погиб после падения дерева на палатку. Ребенок получил тяжелые травмы. Его доставили в медицинское учреждение, однако спасти не удалось

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