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12 июля 2026 в 12:35

В Финском заливе нашли тело второй пропавшей сапбордистки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Спасатели обнаружили тело второй женщины, пропавшей после прогулки на сапборде в Финском заливе, сообщает пресс-служба МЧС региона. Погибшую подняли из воды и доставляют на берег для передачи сотрудникам полиции.

Спасатели ПСП Красная горка обнаружили тело второй женщины. Извлекли из воды, доставляют на берег для последующей передачи сотрудникам МВД России, — говорится в сообщении.

В МЧС России напомнили о необходимости использовать спасательные жилеты во время отдыха на воде. В ведомстве подчеркнули, что даже при небольшом волнении удержаться на сапборде может быть сложно.

Ранее сообщалось, что в бухте Батарейная произошел несчастный случай во время прогулки на сапе. По данным МЧС, две женщины плавали на сапе без спасательных жилетов и не смогли вернуться на берег. Спасателям удалось найти тело одной из них.

До этого стало известно, что в России предложили закрепить правовой статус сапбордов. После этого специалисты предлагают ввести обязательное ношение спасательных жилетов, запретить выход на сапах в зоны судового хода, а также установить максимально допустимое расстояние от берега.

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