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09 июля 2026 в 19:31

Хинштейн пообещал поддержать семью погибшей в ДТП девочки

Хинштейн: власти Курской области окажут поддержку семье погибшей в ДТП девочки

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Семья девочки Ангелины, погибшей в ДТП в Конышевском районе Курской области, получит всю необходимую поддержку, написал губернатор Александр Хинштейн в МАКСе. Он подчеркнул, что смерть ребенка — это огромная трагедия.

Сразу же после ДТП сам связался с начальником УМВД, чтобы выяснить все обстоятельства. Все причины случившегося будут обязательно установлены в рамках расследования, тем более что на машинах были установлены видеорегистраторы. Несмотря ни на что, окажем поддержку семье. Смерть ребенка — это огромная трагедия, — заявил Хинштейн.

Глава региона выразил соболезнования в связи с гибелью девочки. По его словам, в ДТП пострадали еще три человека: брат Ангелины и два сотрудника районной газеты. Им оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Со слов Хинштейна, брат Ангелины не справился с управлением и автомобиль столкнулся с двумя другими машинами на встречной полосе. В одной из них был заместитель губернатора региона Александр Чепик.

Ранее стало известно, что сам чиновник не пострадал в ДТП. Чепик находился в Конышевском районе в рамках рабочей поездки.

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