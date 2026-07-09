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09 июля 2026 в 17:45

Стало известно о состоянии здоровья курского замгубернатора после ДТП

Курский замгубернатора Чепик не пострадал в ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Первый заместитель губернатора Курской области Александр Чепик не пострадал в ходе ДТП, сообщили на странице регионального правительства во «ВКонтакте». Различные травмы в аварии получили пять человек.

Инцидент произошел в Конышевском районе. Замглавы региона находился там в рамках рабочего визита. По предварительной информации, причиной ДТП стало столкновение автомобилей.

В результате ДТП пять человек получили травмы. Одна из них — 15-летняя девочка. Медики оказали всем необходимую помощь и оперативно доставили в больницу. Полиция выясняет все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что Чепик в рамках рабочей поездки посетил больницу, Дом культуры и библиотеку Конышевского района. Авария не помешала ему. Чепик временно исполнял обязанности губернатора в период лечения главы региона Александра Хинштейна, который попал в ДТП в январе 2026 года. С 2017 года замгубернатора занимал должность премьера Карелии.

До этого глава Рыльского района в Курской области Владимир Ковальчук уверил, что жизни пострадавших в результате подрыва машины ничего не угрожает. Всем оказали необходимую помощь.

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