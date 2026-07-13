Ветеран после тяжелого ранения обратился к Путину с просьбой Переживший тяжелое ранение ветеран СВО Бояркин попросил Путина «идти до конца»

Ветеран СВО Роман Бояркин, переживший тяжелое ранение в ходе боев, на выставке Народного фронта в Москве попросил президента России Владимира Путина «идти до конца». Глава государства в ответ поблагодарил ветерана за его позицию, следует из трансляции на Rutube-канале Кремля.

У меня такая, знаете, внутренняя просьба: не останавливаться и идти до конца, — сказал ветеран.

Бояркин рассказал, что в 2024 году добровольно отправился в зону СВО, а в 2025 году получил тяжелое ранение при освобождении Курской области и лишился обеих ног. После прохождения реабилитации и при поддержке фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации московских ветеранов он стал инструктором по беспилотникам. Теперь он сам посещает госпитали, чтобы поддерживать раненых военнослужащих.

Ранее Путин заявил, что при трудоустройстве ветеранов СВО не следует ограничиваться предложениями работы только в военкоматах. Глава государства отметил, что в системе Минобороны РФ существует множество других направлений, где ветераны могут быть востребованы.