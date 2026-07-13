Падение и слезы на сцене, скандал с поцелуем, Киркоров: как живет Егор Крид

Падение и слезы на сцене, скандал с поцелуем, Киркоров: как живет Егор Крид

Певец Егор Крид провел два больших концерта в «Лужниках» после скандалов с поцелуями на сцене и откровенными нарядами танцовщиц. Чем отличился сольник артиста, как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Крид

Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) родился 25 июня 1994 года в Пензе, с раннего детства увлекался музыкой, учился в Российской академии музыки имени Гнесиных на продюсерском факультете. В 2012 году певец получил Гран-при конкурса «Звезда „ВКонтакте“», в 17 лет переехал в Москву и подписал контракт с лейблом Black Star, который не стал продлевать в 2019 году.

За годы карьеры Крид выпустил десятки песен, наиболее известные из которых: «Будильник», «Невеста», «Самая самая», «Потрачу», «Холостяк», «Где ты, где я», «Сердцеедка», «Шарады», «Карма» и другие.

Что известно о личной жизни Крида

Егор Крид не женат, детей у него нет. Певец не скрывал, что у него было много девушек.

«Из всех этих чисел и нулей я могу выделить, наверное, только три-четыре [девушки], с которыми у меня были прямо серьезные отношения и к которым я испытывал чувства», — делился он в интервью.

Егор Крид Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

По данным СМИ, у Крида были романы с актрисой Мирославой Карпович, моделями Дианой Мелисон и Ксенией Дели, блогером Валей Карнавал. С 2014 по 2016 год певец встречался с коллегой Анной Шурочкиной (Нюшей). По словам исполнителя, на их разрыв повлияли ссоры на фоне его ревности. Отец артистки Владимир Шурочкин также признавался, что был против этих отношений.

«Я изначально был против этих отношений. Это сейчас Егор — звезда, а в начале их романа, в 2014 году, ему было 19, Ане — 23. Он был молоденьким, капризным мальчиком. Я наблюдал, что Анюта выступает в этих отношениях чуть ли не в роли мамы. Егор, как вампир, выносил мозг, доводил Аню до слез», — говорил он.

Состоит ли сейчас артист в отношениях, неизвестно.

Что известно о скандалах с Кридом

В 2025 году концерт Егора Крида в «Лужниках» вызвал скандал из-за откровенных танцев танцовщиц. Частью шоу был танцевальный номер: девушка в коротких шортах и топе исполняла трюки на пилоне. Кульминацией стал поцелуй певца и танцовщицы прямо на сцене, который крупным планом транслировали на экранах.

Танцевальный номер стал причиной скандала в Сети. Общественность возмутило, что за происходящим на сцене наблюдали подростки, которые составляют значительную часть аудитории певца.

В ответ Крид заявил, что постановку на его шоу можно сравнить со сценами любви в сказках и фильмах, на которых выросли все дети.

«Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках — это нормально», — сказал он.

Егор Крид Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Крид

Егор Крид в 32 года продолжает творческую деятельность. На днях он дал два сольных концерта в «Лужниках», представ перед поклонниками в новом образе — певец перекрасил волосы в белый цвет. Крид не стал повторять скандальную постановку, однако певец поцеловал танцовщицу в другом номере, где девушка играла роль «Спящей красавицы».

Во время выступления артист не смог сдержать слез, когда на сцену вышел его отец. Обняв его, Крид произнес речь в честь своей недавно родившейся племянницы Оливии‑Александры.

«Будь самой счастливой, малышка», — сказал он со слезами на глазах.

Во второй день концерта шел дождь, Крид поскользнулся и упал на сцене, но сразу же продолжил выступление. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Валерия, Иосиф Пригожин, Ксения Собчак, Алла Михеева и другие.

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