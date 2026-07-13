Россиянам дали советы, как правильно обслуживать кондиционер в машине

Для того чтобы кондиционер в автомобиле служил долго, следует регулярно менять салонный фильтр — именно он задерживает пыль, пыльцу, грязь, рассказал NEWS.ru автодиагност Александр Ефимов. Традиционная рекомендация производителя — менять фильтр каждые 15–25 тыс. км, однако в пыльных или загазованных условиях это придется делать чаще, предупредил эксперт.

Стоит регулярно включать устройство: даже в прохладную погоду или в зимнее время запускайте систему хотя бы раз в месяц на несколько минут. Это необходимо для того, чтобы хладагент и масло смазали уплотнители компрессора и другие детали, предотвратив застой. Стоит также помнить, что зимой кондиционер подсушивает воздух, помогая тем самым бороться с запотеванием стекол, — пояснил Ефимов.

Необходимо отслеживать уровень фреона, поскольку в любой системе происходят небольшие естественные утечки, отметил эксперт. По его словам, ключевой признак нехватки фреона — слабое охлаждение. В этом случае необходимо обратиться в профильный сервис: специалисты проверят систему на герметичность, устранят причину и, если потребуется, дозаправят, рекомендовал специалист.

Ранее автоэксперт Алексей Егоров заявил, что, согласно ПДД, водителям не запрещено управлять машиной с голым торсом или без обуви, самое главное — проявлять осторожность и внимательность. При этом он подчеркнул, что езда босиком, как и в шлепанцах, несет в себе определенные риски.