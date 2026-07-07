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07 июля 2026 в 16:29

Автоэксперт ответил, допустимо ли водить машину с голым торсом и без обуви

Автоэксперт Егоров: управлять машиной с голым торсом и без обуви не запрещено

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Согласно ПДД, водителям не запрещено управлять машиной с голым торсом или без обуви, самое главное — проявлять осторожность и внимательность, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» автоэксперт Алексей Егоров. При этом он подчеркнул, что езда босиком, как и в шлепанцах, несет в себе определенные риски.

Инспектор не выпишет штраф только за то, что водитель едет без обуви или без майки. Но если такая одежда или обувь станет причиной опасного маневра либо ДТП, вопросы возникнут уже совсем другого уровня. [Шлепанцы] легко соскакивают с ноги, могут зацепиться за педаль газа или тормоза. В экстренной ситуации даже доли секунды задержки могут сыграть решающую роль, — отметил Егоров.

По его словам, вождение босиком — тоже не лучший вариант. Стопа в таком случае будет сильнее скользить по педалям из-за пота, а чувствительность при экстренном торможении может быть ниже. Говоря о поездках с голым торсом, эксперт предупредил, что кожа быстрее прилипает к сиденью, а ремень безопасности сильнее нагревается при соприкосновении с телом.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов заявил, что при обучении на праворульном автомобиле регламенты должны быть другими. По его словам, современные правила дорожного движения адаптированы для машин с левым рулем.

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