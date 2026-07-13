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13 июля 2026 в 17:32

Путин заявил о непростой ситуации с паводками в Дагестане

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в ходе посещения форума Народного фронта «Все для Победы!» заявил, что ситуация с паводками в Республике Дагестан останется непростой. Также на мероприятии руководитель регионального исполкома ОНФ в Запорожской области Сергей Бильченко рассказал президенту о гуманитарной миссии в Дагестане, передает пресс-служба Кремля.

Там еще сейчас непростая ситуация, — констатировал Путин.

Ранее президент РФ на форуме вручил специальную премию «Все для Победы!» 19-летнему Шамилю Устарбекову из Каспийска, спасшему во время паводков в Дагестане более 20 человек. Родственники разыскивали его по всему Дагестану трое суток и обнаружили в Махачкале.

До этого оперативные службы сообщили, что масштабный паводок в Дагестане вынудил эвакуировать более сотни человек, а 60 населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира из-за разрушенных дорог. Наиболее сложная обстановка сложилась в Гергебильском районе, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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