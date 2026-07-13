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13 июля 2026 в 17:17

МИД отчитал посла Германии за террористические удары Киева по России

МИД заявил послу Германии об участии Берлина в террористических ударах по России

Здание МИД РФ Здание МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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МИД РФ заявил послу Германии о причастности Берлина к террористическим ударам Киева по гражданской инфраструктуре России, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. В ходе встречи дипломату указали на недопустимость поддержки украинских властей.

13 июля в МИД России был вызван посол ФРГ в Москве, которому заявлено об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России. Ему указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России, в т. ч. разведывательных и ударных БПЛА, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ПВО и средства РЭБ отразили атаку 81 БПЛА на Московскую область. Дроны были сбиты и подавлены над несколькими муниципалитетами региона, в том числе над Одинцовским, Наро-Фоминским, Истринским, Раменским, Солнечногорским округами и Коломной.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны РФ с начала 13 июля отразили попытку атаки 24 вражеских беспилотников. Он также отметил, что на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб.

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