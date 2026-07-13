Суд прекратил дело о банкротстве скандальной гонщицы

Суд прекратил дело о банкротстве гонщицы Мары Багдасарян, сообщает Telegram-канал «112». Оказалось, решение принял другой суд.

Полная неразбериха сейчас происходит. Мне пришло уведомление о том, что Кировский суд сделал из меня банкрота. Мы вообще ничего не поняли, откуда они это взяли и кто это вообще, — рассказала Мара.

Как сообщает канал, стритрейсерша не смогла присутствовать на заседании — она опоздала, потому что задержалась за кофе с друзьями. Девушка заявила, что не понимает, на каком основании суд вынес такое решение.

Ранее Управление ФНС России по Кировской области подало заявление о признании банкротом Багдасарян. Багдасарян «прославилась» после злостного уклонения от уплаты штрафов за нарушения ПДД и использования поддельного больничного листа.

В 2025 году сообщалось, что Багдасарян задолжала Федеральной налоговой службе более 1,5 млн рублей. Помимо налогового долга, на ее автомобиль также были оформлены штрафы за проезд по платной дороге.