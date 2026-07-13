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13 июля 2026 в 17:28

«Умеет брехать»: политолог о назначении Корецкого на пост премьера Украины

Политолог Светов: Корецкий не способен решить экономические проблемы Украины

Здание «Нафтогаза» Здание «Нафтогаза» Фото: Стрингер/РИА Новости
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Генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий, претендующий на пост премьера Украины, не в состоянии справиться с экономическими трудностями страны, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, Киев продолжит выпрашивать деньги у европейских стран даже после кадровых перемен.

Основу существования Украины как государства режим [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) подорвал до основания. Сейчас мировой долг Киева превышает $208 млрд (16 трлн рублей. — NEWS.ru). Только что он заплатил по долгам более $400 млн (30 млрд рублей. — NEWS.ru), а следующий платеж уже в сентябре. Откуда будут браться эти деньги? Опять в надежде, что кто-то даст займы и одними долгами перебьются с другими. Есть ли представление у Корецкого, как решать этот вопрос? Нет, мы этого не услышим. Мы слышим сегодня, что Зеленский прикатил в Париж со своей женой, и там разговор опять один: «Дайте нам денег, дайте нам ракеты». Страна-попрошайка, — высказался Светов.

Он подчеркнул, что Украине для спасения необходимо прекратить боевые действия, вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, наладить диалог с Россией и задуматься о восстановлении экономики. Однако, по словам политолога, Зеленскому не позволят этого сделать, поэтому конфликт продолжают затягивать.

В украинских СМИ называются несколько фигур, которые претендуют на должность премьера, но опыт предыдущих проектов Украины показывает правоту знаменитой басни Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». [Денис] Шмыгаль оказался никуда не годным премьером, хотя изначально прогнозы на его счет были многообещающие. Потом назначили Юлию Свириденко. Теперь вот обсуждают новые три или четыре кандидатуры, в частности Корецкого. Причем мне очень понравилось, что главным достоинством этого господина из «Нафтогаза» оказалась любовь к графикам и цифрам. Если уж графики любит рисовать, значит, все точно у него получится. Киевская власть любит тех, кто умеет профессионально брехать, — заключил Светов.

Ранее стало известно, что обсуждение возможной смены премьер-министра Украины предполагает рассмотрение кандидатуры Корецкого, поскольку его называют одним из главных претендентов на этот пост. Он связан с предпринимателем Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком» Зеленского.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
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