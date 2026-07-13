«Массовый террор»: на ЗАЭС высказались о непрекращающихся атаках ВСУ Яшина назвала массовым террором попытки ВСУ лишить Энергодар еды и лекарств

Атаки украинских военнослужащих осложняют доставку в Энергодар продовольствия, лекарств и топлива, заявила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. По ее словам, все это больше напоминает массовый террор в отношении мирных жителей.

Регулярные атаки создают серьезные сложности для функционирования города: затрудняется доставка продовольствия, медикаментов, топлива. <...> Это все больше напоминает массовый террор в отношении мирного населения, — отметила Яшина.

Она уточнила, что в Энергодаре за последние трое суток разрушены три крупных магазина. Это негативно сказывается на ситуации с продуктами, поскольку из-за постоянных атак украинских войск в городе уже существуют проблемы с логистикой, добавила Яшина.

Ранее Яшина сообщила, что персонал Запорожской АЭС полностью обеспечивает безопасную работу станции, несмотря на сложную ситуацию в Энергодаре. По ее словам, сотрудники продолжают выполнять необходимые задачи для поддержания безопасной эксплуатации объекта.

До этого гендиректор Росатома Алексей Лихачев выразил мнение, что любое замалчивание ударов ВСУ по ЗАЭС является поощрением эскалации. Он в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям украинской армии в отношении станции.