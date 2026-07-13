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13 июля 2026 в 13:44

ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями в российском регионе

Балицкий: отец и сын получили ранения во время атаки ВСУ на Константиновку

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Двое мужчин, отец и сын, пострадали в ходе атаки ВСУ на гражданский автомобиль в районе села Константиновка Мелитопольского городского округа, написал глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы, — заявил Балицкий.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина раскрыла, как постоянные атаки ВСУ влияют на жизнь в Энергодаре. По ее словам, они усложняют доставку продовольствия, лекарств и топлива в город. Она сравнила действия украинской армии с массовым террором в отношении мирных жителей. Так, в Энергодаре уже разрушены три магазина.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские войска видят, что и откуда летит. Он добавил, что Москва не собирается доказывать тот факт, что ВСУ используют воздушные пространства стран Прибалтики для атак по РФ.

Регионы
атаки ВСУ
пострадавшие
Евгений Балицкий
Запорожская область
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