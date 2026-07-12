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12 июля 2026 в 19:20

Три человека погибли в результате атаки дрона на гражданский автомобиль

Балицкий: три человека погибли при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Энергодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Три мирных жителя погибли в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Энергодаре, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. Он уточнил, что два других дрона находились в районе атаки и не позволили оперативно оказать помощь.

В результате циничной атаки киевских террористов на Энергодар погибли три мирных жителя. FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль, — написал Балицкий.

Ранее он заявил, что украинский беспилотник атаковал супермаркет в городе Каменке-Днепровской Запорожской области, в результате чего вспыхнул пожар. По словам запорожского губернатора, здание получило серьезные повреждения. Специалисты в скором времени приступят к оценке урона, добавил глава региона.

До этого мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что утром 12 июля в результате удара украинского беспилотника по автобусной остановке на улице Комсомольской погибла женщина. Еще четверо мирных жителей получили травмы различной степени тяжести, добавил он.

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