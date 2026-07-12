Украинский БПЛА атаковал сетевой супермаркет в российском городе

Украинский беспилотник атаковал в городе Каменке-Днепровской Запорожской области сетевой супермаркет, в результате чего вспыхнул пожар, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАКСе. По его словам, здание получило серьезные повреждения. Специалисты в скором времени приступят к оценке урона.

В городе Каменке-Днепровской атаке БПЛА противника подвергся сетевой супермаркет, произошел пожар. Здание получило значительные повреждения. В ближайшее время специалисты оценят ущерб и определят сроки восстановления объекта, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что утром 12 июля в результате удара украинского беспилотника по автобусной остановке на улице Комсомольской погибла женщина. Еще четверо мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, глава Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что в Щекино в ходе отражения атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом. Предварительно, пострадавших нет, жильцы выведены из здания.

Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что от атак украинских беспилотников на территории региона один мирный житель погиб и еще 15 граждан получили ранения. Руководитель области отметил, что всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.