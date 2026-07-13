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13 июля 2026 в 14:15

Россиянин рассказал, как спас детей из-под рухнувшего моста в Приморье

РЕН ТВ: оказавшийся под рухнувшим мостом в Приморье мужчина спас детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Мужчина по имени Ярослав, оказавшийся под рухнувшим в бухте Муравьиной мостом, сумел выбраться и спасти троих детей, передает РЕН ТВ в МАКСе. По словам Ярослава, когда конструкция начала трескаться, он попытался ухватиться за трос, но мост обрушился в воду.

На меня мост упал. Выбрался. Со мной друг был. Мы смотрим — девочка тонет. Я девочку достал и двух пацанов, каких — не помню, — сказал он.

Ранее на пляже в Приморском крае рухнул пешеходный мост. В момент обрушения под конструкцией находились несовершеннолетние, которые забирались на мост и прыгали в воду. Предварительно, одна девочка наглоталась воды, а мальчик получил травму пальца.

Позже в пресс-службе Артемовской городской больницы сообщили, что двух подростков 14 и 16 лет, пострадавших при обрушении моста в бухте Муравьиная в Приморье, успешно прооперировали. Третий пострадавший, по данным медиков, в операции не нуждался.

Кроме того, стало известно, что купание на этом пляже было под запретом из-за ядовитых медуз, а аварийный мост также закрыли для посетителей. Местные жители неоднократно указывали на его аварийное состояние и были уверены, что зайти на него невозможно.

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