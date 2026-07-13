«Играют в футбол будущего»: Непомнящий об африканских командах на ЧМ-2026

Страны Африки показали хорошие результаты на чемпионате мира 2026 года, заявил RT тренер Валерий Непомнящий. Он отметил, что при правильном подходе одна из африканских сборных могла бы стать чемпионом мира.

Давно вижу, что африканцы играют в футбол будущего. Представители Африки выступают в элитных дивизионах ведущих европейских чемпионатов и давно готовы к тому, чтобы удивлять. Правда, есть одно но: над ними все еще довлеет фактор провинциалов. Как будто отсутствует понимание и вера в то, что они состоявшиеся команды с классными игроками, — заявил Непомнящий.

Тренер подчеркнул, что сборная Марокко в матче с Францией оправдала надежды болельщиков. По его словам, сборная Дидье Дешама в этом году может претендовать на победу в чемпионате.

Сборная Марокко — серьезная, амбициозная команда, от которой многого ждали. И если смотреть на вещи трезво, то, в принципе, они оправдали надежды болельщиков. Разумеется, всегда надо мечтать о большем, но шансов убегать в быстрые контратаки в матче с Францией у них практически не было, — добавил Непомнящий.

Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионата мира в полуфинал вышли сборные, занимающие первые четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Матчи этой стадии пройдут 14 и 15 июля.