Психиатр раскрыла, с чем связаны кошмары в жару Психиатр Калюжная: кошмары в жару связаны с повышением кортизола

В жаркую погоду людям чаще снятся кошмары из-за повышения кортизола, предупредила психиатр Марина Калюжная. В беседе с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что жаркий сезон оказывает влияние на мозг. По ее словам, в духоту тело перегревается и организм переходит в фазу глубокого сна на более короткое время.

Сильная жара — это всегда стресс для организма. Кортизол повышается, нервная система работает в режиме напряжения, и этот фон отражается в сновидениях. Кошмар — один из способов, которым психика «переваривает» накопленную тревогу, — пояснила специалист.

По ее словам, спасти от кошмаров могут прохладный душ перед сном, холодная грелка и сокращение экранного времени за час до сна. Калюжная добавила, что не стоит употреблять таблетки для сна из-за плохих снов в жару.

Ранее врач Эдуард Якупов предупредил, что хронический недосып может привести к более серьезным последствиям, среди которых артериальная гипертензия и метаболический синдром. Кроме того, бессонница повышает риск развития сахарного диабета и инсулинорезистентности.