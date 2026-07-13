Главы таможен РФ и Белоруссии ознакомились с СКП в Смоленской области

Главы таможен РФ и Белоруссии ознакомились с СКП в Смоленской области

Руководители таможенных служб России и Белоруссии посетили стационарный контрольный пункт «Красная горка», сообщила пресс-служба ФТС. Начальник ФТС России Валерий Пикалев и председатель ГТК Республики Беларусь Владимир Орловский прибыли с визитом на стационарный контрольный пункт на границе.

В Смоленской области протяженность границы России с Белоруссией составляет более 500 километров, где расположено девять СКП. Там же ведется контроль в рамках системы СПОТ (Национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров).

Делегации показали процесс работы мобильных групп: как проводятся контрольные мероприятия, что из себя представляет проверка QR-кодов, и сколько конкретно времени занимает эта процедура. Также руководителям из Республики Беларусь озвучили информацию по разработке типовой модели осуществления контроля в рамках СПОТ.

Обе стороны подчеркнули, что все работает в штатном режиме, а система приносит удобства бизнесу и показывает эффективность. А также убедились в одной из главных задач — «обелении» серого импорта.

Ранее калининградские таможенники задержали мужчину с 37 ящерицами на сумму более 5,5 млн рублей. Злоумышленник пояснил, что вывозил рептилий для других людей за вознаграждение.