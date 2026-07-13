Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 16:03

Главы таможен РФ и Белоруссии ознакомились с СКП в Смоленской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Руководители таможенных служб России и Белоруссии посетили стационарный контрольный пункт «Красная горка», сообщила пресс-служба ФТС. Начальник ФТС России Валерий Пикалев и председатель ГТК Республики Беларусь Владимир Орловский прибыли с визитом на стационарный контрольный пункт на границе.

В Смоленской области протяженность границы России с Белоруссией составляет более 500 километров, где расположено девять СКП. Там же ведется контроль в рамках системы СПОТ (Национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров).

Делегации показали процесс работы мобильных групп: как проводятся контрольные мероприятия, что из себя представляет проверка QR-кодов, и сколько конкретно времени занимает эта процедура. Также руководителям из Республики Беларусь озвучили информацию по разработке типовой модели осуществления контроля в рамках СПОТ.

Обе стороны подчеркнули, что все работает в штатном режиме, а система приносит удобства бизнесу и показывает эффективность. А также убедились в одной из главных задач — «обелении» серого импорта.

Ранее калининградские таможенники задержали мужчину с 37 ящерицами на сумму более 5,5 млн рублей. Злоумышленник пояснил, что вывозил рептилий для других людей за вознаграждение.

Россия
Белоруссия
границы
таможни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог поставила точку в споре о свойствах зеленого цвета
Львова-Белова рассказала, как относятся к украинским детям в Европе
Москвичам рассказали, где можно купаться
Стало известно, когда изберут меру пресечения Надеждину
Политолог оценил положение Вэнса после провала переговоров США и Ирана
Росгвардейцы задержали грабителей в строительном магазине Подмосковья
В Роскачестве объяснили, когда сотрудники могут забирать вещи домой
Двое детей пострадали при атаке БПЛА в подмосковном Солнечногорске
Путин вручил премию спасшему 23 человека в Дагестане юноше
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя пить из нагретой в машине бутылки
В больницы Подмосковья поступило новое эндоскопическое оборудование
«Потенциально самоубийственна»: Европе предрекли крах без дружбы с Россией
Аналитик объяснил, как США надеются контролировать Ормузский пролив
Путин назвал самую важную вещь, над которой нужно работать
В Подмосковье врачи удалили подростку опухоль мозга размером с ладонь
Россиянам дали советы, как сохранить силы на весь рабочий день
Путин раскрыл, в чем сила россиян
Путин заявил, что Россию ждет победа
«Добровольно»: Путин раскрыл, сколько денег россияне собрали для СВО
Путин заявил о постоянной модернизации российской армии
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.