Климатолог сообщил, какая часть России пострадает от волны экстремальной жары

Европейская часть России пострадает от новой волны экстремальной жары в Европе сильнее других регионов, сообщил РИА Новости климатолог Массимилиано Фаццини. По словам ученого, нынешняя волна жары будет распространяться по иной траектории, чем предыдущая: если раньше горячий воздух двигался от Алжира к западной Скандинавии, то теперь поток направится из Магриба в северо-восточную Европу.

После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением. Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте, — указал собеседник.

Фаццини пояснил, что над европейской частью России одновременно совпадут два особенно теплых атмосферных процесса: антициклон, распространяющийся из Западной Европы и Северной Африки, и еще одна чрезвычайно теплая воздушная масса, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни и Иранского нагорья. Именно это сочетание двух мощных теплых потоков и делает европейскую часть России наиболее уязвимым регионом.

В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода: в ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов и местами превышала ее. Наивысший, красный уровень погодной опасности вводился во Франции, Великобритании, Нидерландах и Италии. Сейчас на Апеннины наступает уже третья волна зноя.

Ранее сообщалось, что экстремальная жара, охватившая европейские страны во второй половине июня, могла привести к гибели не менее 10 тыс. человек. Температура воздуха в ряде стран Западной Европы превышала отметку в 40 градусов.