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13 июля 2026 в 09:23

Путин рассказал, какие люди нужны России

Путин заявил, что России нужны хорошо образованные и энергичные люди

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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России сегодня особенно необходимы целеустремленные, инициативные кадры с хорошим багажом знаний и развитыми навыками коллективной работы, заявил президент Владимир Путин. Как передает пресс-служба Кремля, он обратился с приветственным словом к организаторам и посетителям Форума сообществ молодых специалистов «Форсаж».

Важно, что всех участников объединяют смелость идей и замыслов, желание добиваться успеха, трудиться на благо отечества, устремленность в будущее. России нужны хорошо образованные, энергичные люди, умеющие работать в команде, принимать нестандартные решения, — сказал глава государства.

Глава государства указал, что данное мероприятие ежегодно повышает свой статус и выступает авторитетной платформой для установления рабочих и дружеских контактов между одаренными профессионалами, госслужащими, учеными, экспертами и сотрудниками ведущих предприятий из различных субъектов страны. Проект также играет существенную роль в объединении опытных и квалифицированных кадров.

Ранее президент РФ в поздравлении с Днем рыбака отметил, что рыбохозяйственный комплекс демонстрирует серьезный потенциал роста. Он подчеркнул, что в настоящее время приоритетное внимание уделяется внедрению передовых технологий в рыболовную отрасль.

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