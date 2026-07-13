Алиев: более 40 тыс. тонн грузов прошло через Азербайджан в Армению

Более 40 тыс. тонн различных грузов из России и Казахстана было перевезено в Армению через территорию Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках IV Глобального медиафорума в Шуше. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Азербайджан также сам начал поставлять нефтепродукты в Армению.

По мнению главы республики, Ереван в лице Баку получил надежный источник поставок. Кроме того, Алиев указал на хороший уровень отношений между Азербайджаном и США. Глава государства уточнил, что они поднялись до уровня стратегического партнерства. В настоящее время стороны активно работают над реализацией всех положений декларации о сотрудничестве, резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что IV Глобальный медиафорум начал работу в городе Шуша в Карабахе 13 июля. Мероприятие открылось выступлением Алиева. Глава республики подчеркнул, что невозможно быть транзитной страной без связи с соседями. Он рассказал, что Азербайджан в этом смысле наладил отношения с соседями.

До этого стало известно, что Азербайджан и Армения делимитировали почти 13 километров государственной границы. Как уточнил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, этот процесс продолжается, сторонами созданы специальные комиссии, которые возглавляют вице-премьеры.