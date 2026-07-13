Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 09:06

Алиев: более 40 тыс. тонн грузов прошло через Азербайджан в Армению

Ильхам Алиев принимает участие в открытии IV Шушинского глобального медиафорума Ильхам Алиев принимает участие в открытии IV Шушинского глобального медиафорума Фото: president.az
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 40 тыс. тонн различных грузов из России и Казахстана было перевезено в Армению через территорию Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках IV Глобального медиафорума в Шуше. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Азербайджан также сам начал поставлять нефтепродукты в Армению.

По мнению главы республики, Ереван в лице Баку получил надежный источник поставок. Кроме того, Алиев указал на хороший уровень отношений между Азербайджаном и США. Глава государства уточнил, что они поднялись до уровня стратегического партнерства. В настоящее время стороны активно работают над реализацией всех положений декларации о сотрудничестве, резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что IV Глобальный медиафорум начал работу в городе Шуша в Карабахе 13 июля. Мероприятие открылось выступлением Алиева. Глава республики подчеркнул, что невозможно быть транзитной страной без связи с соседями. Он рассказал, что Азербайджан в этом смысле наладил отношения с соседями.

До этого стало известно, что Азербайджан и Армения делимитировали почти 13 километров государственной границы. Как уточнил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, этот процесс продолжается, сторонами созданы специальные комиссии, которые возглавляют вице-премьеры.

Страны СНГ
Азербайджан
Армения
Ильхам Алиев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре человека пострадали при обрушении моста на пляже в Приморье
Каллас приоткрыла завесу тайны над черным списком ЕС по России
«Станут целями»: Иран пригрозил третьим странам на фоне ударов США
Путин рассказал, какие люди нужны России
ФСБ показала FPV-дроны для готовившихся терактов против Минобороны России
Послы ЕС не утвердили 21-й пакет санкций к совету министров
Поляки вышли на «Волынский марш» с лозунгами против помощи Киеву
Алиев: Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы
Обломки БПЛА спровоцировали пожар на российском предприятии
Посол Украины в США оказалась в центре нового скандала
Алиев: более 40 тыс. тонн грузов прошло через Азербайджан в Армению
Юрист раскрыла, можно ли добавить созаемщика в ипотечный договор
ФСБ раскрыла детали срыва готовившихся атак БПЛА на военные аэродромы РФ
ФСБ сообщила о задержании участников подготовки атак на аэродромы РФ
ФСБ раскрыла схему доставки дронов для атак на аэродромы России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 июля: инфографика
ФСБ заявила о предотвращении атак дронов на российские аэродромы
Более 300 дронов атаковали регионы России этой ночью
Российские туристы на гидроциклах пытались прорваться к границе трех стран
Психолог объяснила, почему успешные люди часто чувствуют себя несчастными
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.