Москвичей предупредили о капризах погоды в понедельник В Москве в понедельник ожидаются дождь и до плюс 22 градусов

Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в понедельник, сообщили на сайте Гидрометцентра России. Температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов.

Днем в столице будет от плюс 20 до плюс 22 градусов, ночью температура может опуститься до плюс 18 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 13-18 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье воздух прогреется до плюс 24 градусов. В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 18 градусов.

Ранее в Дмитровском округе Московской области во время непогоды заметили смерч. Информация о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях не приводится.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России выпала месячная норма осадков, в Подмосковье — 52% от июльской нормы. По его данным, в столице за позапрошлые сутки на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 8 мм осадков, на Балчуге — 15 мм, в Бутово — 20 мм.