Россиянам объяснили, как не нарваться на фейковую платформу инвестиций Экономист Волгин: перед онлайн-инвестицией нужно проверить легальность платформы

Перед вложением денег в онлайн-инвестиции важно убедиться в легальности платформы, заявил NEWS.ru экономист, основатель платформы Lendly Александр Волгин. По его словам, также следует проверить, соответствует ли площадка финансовым требованиям.

Первое и самое простое действие — убедиться, что платформа входит в реестр операторов инвестиционных платформ Центробанка. Существуют модели, которые работают без включения в реестр ЦБ. Но если вы хотите быть участником регулируемого рынка, то необходимо убедиться в наличии лицензии. Параллельно стоит проверить, соответствует ли платформа базовым финансовым требованиям: по закону она обязана иметь минимальный уровень собственных средств — не менее 5 млн рублей, — предупредил Волгин.

Он подчеркнул, что при выборе инвестиционной платформы важно учитывать ее продолжительность работы на рынке, квалификацию команды и показатели по просроченной задолженности и взысканию. По словам эксперта, многие сервисы активно рассказывают о том, как все должно быть, но не демонстрируют реального опыта в этих вопросах.

Основной документ, регулирующий деятельность платформы, — это ее правила. С июля 2023 года они подлежат обязательному согласованию с Банком России. В них оговариваются требования к участникам, способы инвестирования, содержание инвестиционных предложений и порядок их принятия, сроки передачи денег, размер вознаграждения оператора, состав и порядок раскрытия информации. Есть и другие документы — не обязательные, но не менее важные. Например, политика взыскания просроченной задолженности, в которой описана последовательность действий в случае просрочки, — добавил Волгин.

Он обратил внимание на важный, но часто упускаемый момент — нотариальную доверенность, которая может стать ключевой в случае дефолта заемщика, защищая права инвесторов. По словам эксперта, управляющий залогом должен требовать такую доверенность и предоставлять ее в Росреестр. Однако, заключил специалист, не все платформы выполняют эти требования.

Ранее эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота заявил, что депозиты стали самой привлекательной и безрисковой инвестицией в 2026 году. По его словам, на фоне нестабильности на фондовом рынке и снижения цен на золото банковские вклады предлагают уникальную комбинацию надежности и доходности.